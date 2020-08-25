Мать Кудрявцевой госпитализировали с инсультом в Крыму

https://static.news.ru/photo/25d01bc0-e6d8-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её мать перенесла инсульт на отдыхе в Крыму. Ей стало плохо ночью во время поездки в Алушту.

Мама поехала к нашей сестрёнке в Алушту. Звонила и радовалась как ребёнок, что наконец-то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

По словам телезвезды, теперь её родительницу ждёт «долгий путь к восстановлению». Подписчики ведущей посоветовали побыстрее оправиться от случившегося и пожелали её маме скорейшего выздоровления.

Сама Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с дочкой Машей. Несколько дней назад звезда решила показать свою фигуру без фильтров и фотошопа. Светская львица опубликовала снимок в Instagram. Поклонники пришли в восторг от увиденного. По их мнению, 49-летняя артистка выглядит великолепно.

Ранее Лера Кудрявцева обнаружила в поисковой системе Google рейтинг самых пьющих знаменитых женщин. Как сообщила ведущая, несмотря на то что она уже 20 лет не пьёт, в этом рейтинге она на первом месте. Лера Кудрявцева отметила, что телеведущая Лариса Гузеева на втором месте среди российских знаменитых женщин алкоголичек, согласно рейтингу. В рейтинг также попали Мелани Гриффит, Адель, Лара Стоун, Наталья Андрейченко и Дрю Бэрримор, писал NEWS.ru.