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Мать Кудрявцевой госпитализировали с инсультом в Крыму

16:25, 25 августа 2020
Фото: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её мать перенесла инсульт на отдыхе в Крыму. Ей стало плохо ночью во время поездки в Алушту.

Мама поехала к нашей сестрёнке в Алушту. Звонила и радовалась как ребёнок, что наконец-то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

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По словам телезвезды, теперь её родительницу ждёт «долгий путь к восстановлению». Подписчики ведущей посоветовали побыстрее оправиться от случившегося и пожелали её маме скорейшего выздоровления.

Сама Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с дочкой Машей. Несколько дней назад звезда решила показать свою фигуру без фильтров и фотошопа. Светская львица опубликовала снимок в Instagram. Поклонники пришли в восторг от увиденного. По их мнению, 49-летняя артистка выглядит великолепно.

Ранее Лера Кудрявцева обнаружила в поисковой системе Google рейтинг самых пьющих знаменитых женщин. Как сообщила ведущая, несмотря на то что она уже 20 лет не пьёт, в этом рейтинге она на первом месте. Лера Кудрявцева отметила, что телеведущая Лариса Гузеева на втором месте среди российских знаменитых женщин алкоголичек, согласно рейтингу. В рейтинг также попали Мелани Гриффит, Адель, Лара Стоун, Наталья Андрейченко и Дрю Бэрримор, писал NEWS.ru.

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