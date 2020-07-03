Происшествия

Люди пострадали при взрыве машины террориста рядом с портом столицы Сомали

09:57, 04 июля 2020
Фото: Wang Teng/Global Look Press

Автомобиль террориста-смертника взорвался возле морского порта в столице Сомали Могадишо.

По словам источников, инцидент произошёл около 08:00 (совпадает с мск). Боевик на машине врезался в здание налогового управления, которое находится напротив въезда в порт. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.

В настоящее время в районе взрыва раздаются звуки выстрелов. Очевидцы сообщают о чёрных столбах дыма. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, передаёт Hiiraan Online.

Как писал NEWS.ru, ранее возле сомалийской столицы Могадишо взрывное устройство разорвало микроавтобус. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, 12 получили ранения.

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