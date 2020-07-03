Люди пострадали при взрыве машины террориста рядом с портом столицы Сомали

https://static.news.ru/photo/f8b24812-bdc3-11ea-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Teng/Global Look Press

Автомобиль террориста-смертника взорвался возле морского порта в столице Сомали Могадишо.

По словам источников, инцидент произошёл около 08:00 (совпадает с мск). Боевик на машине врезался в здание налогового управления, которое находится напротив въезда в порт. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.

В настоящее время в районе взрыва раздаются звуки выстрелов. Очевидцы сообщают о чёрных столбах дыма. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, передаёт Hiiraan Online.

Qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay waaxda ilaalada canshuuraha oo ku taalla degmada Xamar jajab https://t.co/YJe7id2R37 — Hiiraan (@hiiraan) July 4, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее возле сомалийской столицы Могадишо взрывное устройство разорвало микроавтобус. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, 12 получили ранения.