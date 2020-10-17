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Происшествия

Людей с затонувшего в Баренцевом море судна будут искать с воздуха

10:29, 19 октября 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиски трёх человек, которые пропали после крушения маломерного судна в Баренцевом море, продолжатся с воздуха.

По данным регионального ГУ МЧС, на 19 октября запланированы работы по обследованию береговой линии.

По улучшении погодных условий из аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время командование Северного флота обсуждает привлечение вертолёта и выделение личного состава для обследования береговой линии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 октября судно «Юбилейный» столкнулось со скалистым грунтом береговой линии в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района. При столкновении с грунтом судно перевернулось и затонуло. После аварии судно подавало сигналы бедствия. Семерым членам экипажа удалось спастись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности РФ движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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