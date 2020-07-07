Лесной пожар в Луганской области Украины уничтожил 110 домов

https://static.news.ru/photo/4245a568-c077-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской области Украины бушуют лесные пожары. Огонь уничтожил 110 домов.

Пожар возник в понедельник. Он быстро распространился из-за порывистого ветра.

В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло ещё несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору посёлков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района, — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

Жителей этих посёлков эвакуируют. 210 спасателей и 47 единиц техники из Луганской области задействованы в ликвидации лесного пожара. Ещё более 70 специалистов и 11 единиц техники направят на помощь из Донецкой области, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге леса. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил пожар ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 22 пожарных, работавших в зоне ЧАЭС. Глава государства назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.