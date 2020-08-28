Капитан полиции из Тулы заявила, что её изнасиловал участковый

Дознаватель отдела полиции «Зареченский» в Туле, 31-летняя капитан заявила, что её изнасиловал коллега — 27-летний старший лейтенант, работающий участковым в том же отделе.
Как
Источники издания говорят, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершённые с особой жестокостью по отношению к потерпевшему). Подозреваемый задержан.
Как передавал NEWS.ru, 29 августа сотрудники правоохранительных органов Украины объявили о подозрении (особый термин в украинском законодательстве) жителю города Борисполь в связи с похищением и покушением на изнасилование четырёхлетней девочки.
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