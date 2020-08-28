Капитан полиции из Тулы заявила, что её изнасиловал участковый

https://static.news.ru/photo/47a3e212-eaad-11ea-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дознаватель отдела полиции «Зареченский» в Туле, 31-летняя капитан заявила, что её изнасиловал коллега — 27-летний старший лейтенант, работающий участковым в том же отделе.

Как сообщил региональный портал Myslo со ссылкой на несколько информированных источников, капитан полиции обратилась с заявлением в СК РФ 28 августа. Она уверяет, что преступление было совершено в неслужебное время. Из заявления следует, что участковый вывез дознавателя в багажнике своего автомобиля в лесопосадку рядом с деревней Прудное и там изнасиловал.

Источники издания говорят, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершённые с особой жестокостью по отношению к потерпевшему). Подозреваемый задержан.

Как передавал NEWS.ru, 29 августа сотрудники правоохранительных органов Украины объявили о подозрении (особый термин в украинском законодательстве) жителю города Борисполь в связи с похищением и покушением на изнасилование четырёхлетней девочки.