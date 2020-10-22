Грузовик с людьми съехал в реку на Ямале

https://static.news.ru/photo/de5ba856-14f7-11eb-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано в Салехарде/vk.com

Грузовик съехал с паромной переправы в реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе. В машине находились два человека.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошёл вечером 22 октября в Ямало-Ненецком автономном округе. При выезде автомобиль «Урал» частично съехал в реку — в воде оказалась кабина грузовика.

На момент происшествия в кабине находились два человека, которые самостоятельно покинули кабину автомобиля и выбрались на берег. От госпитализации оба отказались, — сообщил представитель ведомства.

Для эвакуации автомобиля на место прибыла спецтехника одного из местных предпринимателей. Переправа штатном в штатном режиме.

Как пояснил один из очевидцев, находившиеся в кабине грузовика люди успели выпрыгнуть до того, как машина ушла в воду.

Уральская транспортная прокуратура приступила к проверке. Согласно информации ведомства, машина попала в воду в момент отчаливания парома. Её уже достали из реки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием каршеринговой машины и скорой помощи произошла в столичном районе Измайлово. В результате ДТП легковой автомобиль вынесло на тротуар, и он сбил женщину.