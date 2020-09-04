ФСБ задержала подписчиков группы по подозрению в подготовке «колумбайна»

https://static.news.ru/photo/27e1c010-ee87-11ea-8a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности сообщает о задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах. По данным спецслужбы, для совершения преступления они планировали использовать самодельные взрывные устройства, зажигательные смеси, холодное оружие.

При этом 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время обысков у них изъяты личные дневники и средства связи, в которых найдены «инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей». Также у подозреваемых найдены четыре самодельных взрывных устройства, готовые к применению, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Ранее в Красноярском крае силовики задержали 10 подростков, которые, якобы, состояли в в пабликах, посвященных «Колумбайну». Школьников, по данным местных СМИ, отправили на принудительное лечение в психдиспансер.

«Колумбайн» — американская школа в штате Колорадо, где в 1999 произошло массовое убийство. Атаку совершили двое старшеклассников

Как ранее писал NEWS.ru, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что на Урале наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних «колумбайн»-сообществам в Сети.