Двое граждан РФ задержаны в Киеве по подозрению в подготовке преступлений

https://static.news.ru/photo/c9f20fa6-c0ae-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские полицейские провели 7 июля спецоперацию, в ходе которой были задержаны двое российских граждан, подозреваемых правоохранительными органами в подготовке серии тяжких преступлений. Решается вопрос о выдворении их из страны.
По данным Национальной полиции Украины, мужчин задержали в Шевченковском районе столицы, установив предварительно автомобиль, на котором они передвигались, и их вероятное местонахождение.
Они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах в разных странах. За это даже были награждены государственными наградами, — сообщается на сайте украинского ведомства.
Как писал NEWS.ru ранее, у подозреваемого в подготовке террористической атаки астраханца, которого правоохранители задержали прямо по месту проживания, обнаружили самодельный пистолет и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.