Двое граждан РФ задержаны в Киеве по подозрению в подготовке преступлений

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Пожарные ликвидировали открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы на площади 10 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН начался пожар. Возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров, пожарные извлекли три...