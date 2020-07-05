Движение на МКАД в Москве восстановлено после смертельного ДТП

https://static.news.ru/photo/46f40516-bea4-11ea-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: emermos/vk.com

Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после произошедшего там ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Московского транспорта.

После аварии с участием грузового фургона и легкового автомобиля на этом участке были перекрыты четыре полосы, движение осуществлялось только по одной.

Машины столкнулись в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе на внутренней стороне кольцевой автодороги.

Как писал NEWS.ru, в результате ДТП, которое произошло утром 5 июля, один человек погиб. Ещё двое пострадали, среди них двухлетний ребёнок. Для их эвакуации был задействован вертолёт санавиации.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.