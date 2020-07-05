Движение на МКАД в Москве восстановлено после смертельного ДТП

Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после произошедшего там ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Московского транспорта.
После аварии с участием грузового фургона и легкового автомобиля на этом участке были перекрыты четыре полосы, движение осуществлялось только по одной.
ÐÐ²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ ÐÐÐÐ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ 24-Ð³Ð¾ ÐºÐ¸Ð»Ð¾Ð¼ÐµÑÑÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð²Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾.— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ (@DtRoad)
July 5, 2020
Машины столкнулись в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе на внутренней стороне кольцевой автодороги.
Как писал NEWS.ru, в результате ДТП, которое произошло утром 5 июля, один человек погиб. Ещё двое пострадали, среди них двухлетний ребёнок. Для их эвакуации был задействован вертолёт санавиации.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.
Добавьте наши новости в избранные источники