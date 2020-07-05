12 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в США

https://static.news.ru/photo/fa0c7eae-bea3-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла утром 5 июля в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина.

Инцидент случился в увеселительном заведении, находящемся в округе Гринвилл. Пострадавшие были доставлены в больницы штата, сведений об их состоянии нет. В настоящее время полиция проводит расследование деталей происшествия, передаёт Associated Press.

Похожий инцидент произошёл в США в начале июля 2020 года. В ночном клубе M-Bar Club города Джексон в американском штате Миссисипи поругались два посетителя. После ссоры один из них достал пистолет, выстрелил в нескольких людей, а затем скрылся с места происшествия. В результате ЧП погиб один человек — 41-летний Кортес Шелби получил огнестрельное ранение в шею. Врачи констатировали его смерть на месте. Также травмы получили двое мужчин и женщина, писал NEWS.ru.