Два шахтёра пострадали в результате землетрясения в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/1f5cd098-0f65-11eb-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 4,2 произошёл 16 октября недалеко от города Таштагола Кемеровской области, пострадали два работника Шерегешского рудника.

Сейсмическое событие произошло в 11 километрах от Таштагола, его интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK64.

В 03:13 сейсмостанцией города Новосибирска зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,2 в районе Бийской Гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошёл толчок (класс 6,8) на участке Новый Шерегеш. Горняки выведены на поверхность. Поступила информация о том, что травмированы два человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, в сознании, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Таштагольского района.

Районная комиссия по ЧС держит ситуацию под контролем, её председатель — глава Таштагольского района — призвал население соблюдать спокойствие и подготовить документы, лекарства и другие вещи первой необходимости, чтобы покинуть помещения в случае повторения толчков.

Землетрясение не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе, отметили в пресс-службе ЦВО. Системы боевого управления и коммуникации не пострадали.

Как писал NEWS.ru ранее, в Киргизии 9 октября произошло землетрясение магнитудой 4,3.