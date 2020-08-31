Десять человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Пензе

https://static.news.ru/photo/0e99f118-eb99-11ea-b72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 58.mchs.gov.ru

В Пензе автобус наехал на световую опору. В результате инцидента десять человек пострадали.

Пострадавших — 10 человек, из которых 7 направили на госпитализацию. 3 осмотрены на месте, в госпитализации не нуждались, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выясняются.

Как писал NEWS.ru, водитель и пассажир микроавтобуса Renault погибли при опрокидывании машины в кювет в Ольховатском районе Воронежской области. Авария произошла на автодороге Белгород — Россошь. По предварительным данным, 37-летний шофёр уснул за рулём.