Десять человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Пензе

В Пензе автобус наехал на световую опору. В результате инцидента десять человек пострадали.
Пострадавших — 10 человек, из которых 7 направили на госпитализацию. 3 осмотрены на месте, в госпитализации не нуждались, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выясняются.
Как писал NEWS.ru, водитель и пассажир микроавтобуса Renault погибли при опрокидывании машины в кювет в Ольховатском районе Воронежской области. Авария произошла на автодороге Белгород — Россошь. По предварительным данным, 37-летний шофёр уснул за рулём.