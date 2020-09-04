Число пострадавших от взрыва в Тбилиси увеличилось до трёх

https://static.news.ru/photo/5aadf4ce-eec2-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Шламов/РИА Новости

Количество пострадавших в результате взрыва у тбилисской филармонии увеличилось до трёх человек. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.

Один пострадавший переведён в клинику Аладашвили, его состояние тяжёлое. Остальных двух перевели в республиканскую больницу и клинику Хечинашвили, — цитирует Sputnik Грузия сообщение Минздрава Грузии.

По данным портала Newsgeorgia, среди пострадавших двое рабочих и менеджер клуба. Взрывной волной в близлежащих домах выбило окна, осколки разбросаны на несколько десятков метров, повреждены как минимум два автомобиля.

В газораспределительной компании Tbilisi Energy заявили, что взрыв не связан с газом, так как он в помещение не проведён. МВД уже начало следствие по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшем смерть человека.

Как писал NEWS.ru, в центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (филармонии) прогремел взрыв. Один человек погиб, несколько пострадали. Их доставили в больницу. По предварительным данным, ЧП произошло в клубе Dejavu на улице Костава. Причиной взрыва мог стать баллон с кислородом, который использовали рабочие, обслуживающие кондиционеры. На место случившегося мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Территория оцеплена.