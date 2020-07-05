Четыре человека погибли при стрельбе в Чикаго

Четыре человека погибли и ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго в ночь на 5 июля.
По данным местной полиции, четверо неизвестных открыли огонь по группе людей, а затем скрылись с места происшествия. Двое погибли на месте, ещё двое — в больнице,
Уточняется, что среди скончавшихся есть 14-летний подросток.
Арестовать подозреваемых пока не удалось.
Ранее NEWS.ru писал, что как минимум 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла утром 5 июля в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Инцидент случился в увеселительном заведении, находящемся в округе Гринвилл. Пострадавшие были доставлены в больницы штата, сведений об их состоянии нет. Полиция проводит расследование деталей происшествия.
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