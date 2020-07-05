Четыре человека погибли при стрельбе в Чикаго

Фото: Chicago_Police/vk.com

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство», возбуждено по факту исчезновения в Новосибирске 14-летнего Олега Иванова. Поиски ребёнка идут уже несколько суток, следует из официального сообщения пресс-службы СУ СК по Новосибирской области.

Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребёнка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава...