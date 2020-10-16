Близкие подозреваемого в убийстве историка задержаны во Франции

Четыре человека задержаны в рамках дела о расследовании убийства преподавателя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.
Отмечается, что один из задержанных — несовершеннолетний. Все они являются близкими знакомыми, по некоторым данным — родственниками подозреваемого. Место жительства предполагаемого убийцы обыскивается,
Мужчина был обезглавлен во французском департаменте Валь-д'Уаз. Согласно предварительной версии, убийцей преподавателя стал один из учеников.
Как писал NEWS.ru ранее, французский президент Эммануэль Макарон считает убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин террористической атакой.