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Близкие подозреваемого в убийстве историка задержаны во Франции

02:48, 17 октября 2020 15
Фото: Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Четыре человека задержаны в рамках дела о расследовании убийства преподавателя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Отмечается, что один из задержанных — несовершеннолетний. Все они являются близкими знакомыми, по некоторым данным — родственниками подозреваемого. Место жительства предполагаемого убийцы обыскивается, передаёт АFP.

Мужчина был обезглавлен во французском департаменте Валь-д'Уаз. Согласно предварительной версии, убийцей преподавателя стал один из учеников.

Как писал NEWS.ru ранее, французский президент Эммануэль Макарон считает убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин террористической атакой.

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