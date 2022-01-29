Автомобиль протаранил остановку с пассажирами в Тюмени

В Тюмени легковой автомобиль LADA Priora въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три женщины, они были госпитализированы. Сам виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Автомобиль «Лада Приора» въехал сегодня в остановочный комплекс «Улица Депутатская» на ул. Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение <...>. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается, — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших получила серьёзные травмы конечностей и лица, у второй женщины — тяжёлая травма ноги и другие повреждения, у третьей — ушибы.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видна полностью разрушенная остановка и брошенный автомобиль.

Ранее похожее ДТП произошло в Челябинске. Там в результате наезда автомобиля Ford на автобусную остановку погиб один человек, ещё трое получили травмы. За рулём легковушки находился студент, водительский стаж которого был всего полгода.