Автомобиль хоккеиста Анисина нашли разбитым в Тверской области

https://static.news.ru/photo/1b5452d8-bc62-11ea-94a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Анисин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Автомобиль Mersedes, принадлежащий хоккеисту Михаилу Анисину, попал в ДТП в посёлке Козлово Тверской области. Водитель с места происшествия скрылся.

Машина врезалась в придорожный столб. Прибывшие на место полицейские обнаружили в её багажнике хоккейные клюшки.

Кто находился за рулём иномарки, пока не установлено. По словам местных жителей, Анисина незадолго до аварии видели в магазине, где он покупал алкоголь.

Члены семьи хоккеиста заявили, что не знают, кто мог управлять автомобилем в момент аварии. По их словам, спортсмен срочно уехал в Москву по важным делам, сообщает Life.

Спортивную карьеру Анисин начал в 2005 году в составе «Химика» из Воскресенска. Он был признан лучшим бомбардиром высшей лиги сезона-2007/08, является обладателем и лучшим снайпером Кубка Гагарина — 2012 в составе московского «Динамо». В прошлом сезоне выступал за клуб «Хумо» из Узбекистана.

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