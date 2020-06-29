В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где нынче идут активные дискуссии вокруг нового коллективного соглашения между боссами и профсоюзом игроков, фактически созрело окончательное решение по поводу участия представителей лиги в Олимпийском турнире на Играх в Пекине в 2022 году. Точнее будет сказать — неучастия. NEWS.ru объясняет, по каким причинам второй подряд пропуск Олимпиады сильнейшими хоккеистами планеты (в Пхёнчхане-2018, напомним, хоккейный турнир тоже прошёл без участия НХЛ), к сожалению, не станет сюрпризом.

Пандемия добавила боссам НХЛ три аргумента против участия в Играх

Ни для кого не секрет, что отношение руководства НХЛ к участию игроков лиги в олимпийских турнирах в последние годы становилось всё более скептическим и даже негативным. Успешному бизнес-проекту не могла понравиться ситуация, требующая прямо в разгар сезона — в феврале — приостановить регулярный чемпионат, выдернуть из клубов несколько десятков лучших игроков и отправить их за тридевять земель, рискуя при этом, что в битве за олимпийские медали те могут получить тяжёлые травмы и уже не иметь возможность доиграть сезон в составе своего клуба.

А стоит ли говорить об убытках, которые несёт лига в сфере телевизионного маркетинга, в случае двухнедельной паузы в регулярном чемпионате? Короче говоря, одна морока с этими Олимпиадами.

Последние же события на планете только усугубили ситуацию. Пандемия коронавируса на недобрых три месяца заморозила весь мировой спорт. И североамериканский хоккей, в отличие от европейского футбола, до сих пор никак не оклемается после нашествия COVID-19. Да, боссы НХЛ уже разработали сценарии возвращения большого хоккея нынешним летом, но о каком возобновлении игр в лучшей лиге мира может идти речь, если эпидемия продолжает бушевать в США, выведя Штаты в безоговорочные лидеры по числу инфицированных?!

Тем не менее, лига продолжает твёрдо стоять на позиции доигрывания прерванного в марте сезона, даже несмотря на то, что многие хоккеисты, чьё мнение аккумулировал и публично высказал в соцсетях известный российский форвард Артемий Панарин, открыто выступают против. В данном случае протест главных действующих лиц хоккейного спектакля направлен не конкретно против игры как таковой, а нацелен на драконовские финансовые условия, которые в условиях тотального кризиса больнее всего ударят именно по высокооплачиваемым игрокам.

Разумеется, в процессе дискуссий вокруг нового коллективного соглашения обсуждается и этот вопрос. И здесь, как сообщают информированные источники, НХЛ готова пойти на уступки хоккеистам. В частности, потолок зарплат на ближайшие два сезона планируется закрепить на отметке $81,5 млн, а показатель эскроу (англ. escrow — то есть налоговые отчисления владельцам клубов с доходов игроков) точно не превысит 20%. Это, конечно, больше, чем было прежде (в текущем сезоне, например, эскроу составлял примерно 14%), но не смертельно. Такие цифры, думается, Панарина и Ко вполне могут устроить.

Eric Canha via www.imago-images./Global Look Press

Но вернёмся к теме Олимпиад. Пандемия добавила, как минимум, три весомых аргумента в список «отмазок», которыми НХЛ оперирует в своих переговорах с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу нежелания отпускать лучших игроков на Игры. Во-первых, аргумент организационный. Никто пока не может дать гарантии, когда удастся возобновить приостановленный сезон и получится ли возобновить вообще. Следовательно, возникает масса вопросов по срокам и условиям проведения сезона следующего, который, по предварительным прогнозам, может стартовать в декабре нынешнего года. Но если на более поздние сроки «съезжает» ближайший сезон, то и регулярный чемпионат-2021/22, по всей вероятности, ожидает примерно такая же участь. А это означает, что ни о каком окне в календаре на две недели в феврале рассчитывать не приходится.

Дилемма Александра Великого: возвращаться в КХЛ или ждать у моря погоды?

Во-вторых, аргумент медицинский. Пандемия, повторимся, не показывает признаков спада в Америке, есть опасения и факты, что и Китай может накрыть вторая, третья и так далее волны эпидемии. И даже если Пекин за оставшиеся полтора года до Игр сможет усмирить вирус, далеко не факт, что североамериканцы захотят подвергать себя опасности нового инфицирования. Во всяком случае, прямо сейчас НХЛ имеет все основания активно жонглировать этим фактором в переговорах с IIHF.

В-третьих, аргумент политический. Отношения США и Китая сейчас далеки от идеальных, а коронавирус лишь подлил масла в огонь. Не случайно ведь из окружения американского президента звучат открытые претензии в адрес азиатской страны, «породившей» глобальную эпидемию и кризис планетарного масштаба. Чем не лишний повод для НХЛ «бойкотировать» хоккейный турнир на Играх в Пекине?

Президент IIHF Рене Фазель, конечно, старается не терять оптимизма, комментируя ситуацию с очередным «пролётом» НХЛ мимо Олимпиады, но это скорее выглядит как хорошая мина при плохой игре.

Для хоккея в целом и болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Но последний турнир в Пхёнчхане два года назад, проходивший без энхаэловцев, получился успешным. А если они не приедут в Пекин... Но у нас ещё есть время — не надо обязательно давать ответ уже завтра. Для меня не является сюрпризом, что вопрос с Олимпиадой не собираются включать в новое коллективное соглашение. Даже в таком варианте остаётся время для того, чтобы НХЛ всё-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года. А не приедут — что мы можем поделать? — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

Действительно, ни IIHF, ни кто-либо другой никоим образом не могут повлиять на более чем прохладное отношение НХЛ к олимпийскому хоккейному турниру. Тем более — в период пандемии и тяжёлого экономического и финансового кризиса, который не обошёл стороной и североамериканский хоккей.

Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

А это значит, что Александр Овечкин, так страстно боровшийся за право сыграть на Играх-2018 в Пхёнчхане, сможет осуществить свою мечту и завоевать олимпийское золото только в том случае, если разорвёт контракт с «Вашингтон Кэпиталз» и сезон-2021/22 проведёт, к примеру, в своём родном московском «Динамо». На данный момент путь к олимпийской вершине у всех наших звёзд, выступающих за океаном, только один: возвращение на родину, в Континентальную хоккейную лигу.

Впрочем, можно ещё немного посидеть у моря в ожидании погоды. А вдруг НХЛ смилостивится и ещё через четыре года даст добро на участие в Играх? Проблема лишь в том, что к моменту старта олимпийского хоккейного турнира 2026 года тому же Овечкину уже исполнится 40 лет. Даже легендарный суперветеран Павел Дацюк осуществил в Пхёнчхане свою заветную мечту за полгода до аналогичного юбилея. Сможет ли Александр Великий продолжать играть на высшем уровне до столь солидного возраста?