Новичок «Ак Барса» Найджел Доус будет получать 60 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/28fa1b92-c5e6-11ea-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Найджел Доус Фото: КХЛ/vk.com

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Найджел Доус заработает за сезон в своей новой команде 60 миллионов рублей. Соглашение рассчитано на один год.

Другой новичок команды российский форвард Александр Хованов заработает восемь миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон Доус провёл в составе «Автомобилиста», сыграв в регулярном чемпионате в 59 матчах и набрав 50 (20+30) очков. Хованов предыдущий сезон провёл в «Монктон Вайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и сыграл в 51 матче, набрав 99 (32+67) очков при показателе полезности +58.

Ранее NEWS.ru сообщал, что розыгрыш международного турнира по хоккею на Кубок президента Республики Казахстан отменён из-за пандемии коронавируса. Решение принято из-за того, что в Казахстане продлеваются ограничительные меры до 2 августа в целях стабилизации эпидемиологической обстановки. Исходя из этого было принято решение перенести старт предсезонных сборов клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» на 3 августа.