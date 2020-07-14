Хоккейный Кубок президента Казахстана отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1452958-c5da-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qazaqstan Hokei Federasiasy (QHF)/vk.com

Розыгрыш международного турнира по хоккею на Кубок Президента Республики Казахстан отменён из-за пандемии коронавируса.

Решение принято из-за того, что в Казахстане продлеваются ограничительные меры до 2 августа в целях стабилизации эпидемиологической обстановки. Исходи из этого было принято перенести старт предсезонных сборов клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» на 3 августа, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Изначально Кубок Президента Республики Казахстан планировали провести с 7 по 11 августа в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что сезон КХЛ 2019/2020 года пришлось прервать в разгар первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса. Кубок Гагарина в этом сезоне не достанется никому, однако Федерация хоккея России приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом РФ по хоккею по итогам регулярного сезона и первого раунда плей-офф, передавал NEWS.ru.