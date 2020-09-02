Хоккеист Маккинон показал результативность уровня Уэйна Гретцки

https://static.news.ru/photo/67001bf6-edc5-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Натан Маккинон Фото: Russell Lansford/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон набрал в матче против «Даллас Старс» два результативных очка и достиг показателей легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки.

Форвард в прошедшей игре четвертьфинала Кубка Стэнли (матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Колорадо») забросил шайбу и отдал результативную передачу. Таким образом, в плей-офф Маккинон набрал 25 очков (9 шайб + 16 передач) за 14 игр. Он стал первым с 27 лет в НХЛ, кто смог бы набрать такое количество очков в розыгрыше Кубка Стэнли за указанное или меньшее количество матчей.

До этого аналогичный результат демонстрировал самый забивной игрок НХЛ Уэйн Гретцки. В 1993 году, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», он тоже набрал 25 (8+17) баллов в 14 матчах.

Кроме того, Маккинон теперь находится на второй позиции в истории НХЛ по числу матчей в плей-офф с набранными результативными очками подряд. Форвард отличался заброшенной шайбой или голевой передачей в каждой игре. По этому показателю он сравнялся Бобби Орром и Марком Мессье. Рекордсменом пока остаётся Брайан Троттье. Он в 1981 году в составе «Нью-Йорк Айлендерс» набирал очки в 18 матчах подряд.

Как ранее писал NEWS.ru, в четвёртом матче серии «Даллас Старз» выиграл при пустых трибунах в Эдмонтоне у «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4.

В составе победителей результативной игрой отметились два россиянина. На счёту Дениса Гурьянова пятая, победная шайба, а Александр Радулов ассистировал Джейми Бенну, когда тот забрасывал третью шайбу «Далласа».