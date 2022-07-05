Фетисов высказался о задержании и отправке в армию вратаря ЦСКА Федотова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Фетисов

Советский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о задержании и отправке в армию вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Бывший спортсмен, сам избежавший службы в регулярной Советской армии и уехавший в НХЛ, считает, что Федотов должен отслужить.

Все спортсмены, как граждане РФ, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. В свое время была система, в ЦСКА были офицеры. Другие команды тоже заранее об этом думали, и в призывном возрасте ребята в той или иной степени отдавали долг своей стране. Сейчас эта система отсутствует как таковая, — приводит слова Фетисова «Газета.ru».

Фетисов добавил, что тема получилась резонансная, но закон не на стороне Федотова.

Хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.