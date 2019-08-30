https://static.news.ru/photo/13c8be64-ccd0-11e9-a720-fa163e074e61_660.jpg Матч «Авангард» — ЦСКА Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хоккейный клуб «Авангард» завоевал Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги, обыграв ЦСКА в стартовом матче нового сезона со счётом 3:1.

«Ястребы» одолели «армейцев» впервые за три года. В прошлый раз омичи оказались сильнее столичной команды 9 октября 2016-го (2:1 OT), после чего московские спортсмены не знали поражений в противостоянии на протяжении девяти встреч, пишет « Чемпионат ».

В составе «Авангарда» отличились Коди Франсон (дубль) и Максим Чудинов. ЦСКА смог ответить результативным броском Максима Шалунова.

Ранее News.ru сообщал, что столичный хоккейный клуб «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы разгромил столичный «Спартак» со счётом 4:1. В составе «красно-белых» единственную шайбу забросил Антон Злобин. У «бело-голубых» удачным взятием ворот отметились Игорь Полыгалов, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин и Андрей Миронов.