Врачи оценили выводы британских учёных о новом симптоме COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2e62308-1200-11eb-83da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Waldhäusl/Global Look Press

Человек может столкнуться с большим числом осложнений при поражении вирусной инфекцией — страдают почки, ЖКТ, нервная система. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя заявление зарубежных учёных о том, что заразившиеся COVID-19 могут испытывать нарушение слуха.

Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Сначала он проявляется шумом в ушах. Впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва. Человек может лишиться слуха,— приводит РБК слова эксперта.

По его словам, после вирусных инфекций у пациентов могут развиться простатит и импотенция, а в некоторых случаях люди теряют зрение. При первых признаках неврита Пурясев призвал принимать более сильные противовоспалительные препараты.

Как сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, ему неизвестно о таком симптоме коронавируса, как потеря слуха. По его словам, COVID-19 может протекать или с симптомами острых респираторных инфекций, или с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома у взрослых.

Возможно развитие инфекционно-токсического шока и септического процесса, если будет присоединение вторичной бактериальной флоры, — добавил специалист.

Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета пришли к выводу, что изменение слуха (тиннитус) может сигнализировать о заражении коронавирусом. При этом они подчеркнули, что шум и звон в ушах могут сопровождать и другие заболевания.

В связи с этим специалисты призвали врачей обращать внимание на изменения слуха у пациентов и принимать превентивные меры. При этом они подчеркнули, что начинать беспокоиться нужно, если этот симптом сочетается с другими признаками коронавируса.

Как писал NEWS.ru, признаки тяжёлого развития коронавирусной инфекции описала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе» врач Галина Гольцман. Заболевшим, по её словам, важно следить за уровнем насыщения крови кислородом, даже если нет тяжёлых симптомов. Важно не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого стоит купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет уровень насыщения крови кислородом. Медик пояснила, что в медицине есть такое выражение, как «счастливая гипоксия», когда больной может просто не замечать её признаков и хорошо себя чувствовать.