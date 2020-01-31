https://static.news.ru/photo/5275c884-445b-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший врач футбольных сборных Советского Союза и России Юрий Васильков прокомментировал рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. По его словам, нет никаких убедительных доказательств эффективности подобной терапии.

Он считает, что ведомство боится заявить об отсутствии способов для лечения новой пневмонии, передаёт издание argumenti.ru.

Как стороннику доказательной медицины мне странно видеть совет применять средства для лечения ВИЧ и гепатита С у заразившихся новым штаммом коронавируса, — подчеркнул он.

Медик добавил, что для разработки препарата требуется выделить мутировавший штамм и расшифровать его геном, но это уже сделано. Значит, угрозы пандемии нет и людям остаётся просто потерпеть, соблюдая общие меры профилактики.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, погибли 213 жителей. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба.