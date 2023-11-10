Врач перечислила семь простых продуктов, которые помогут улучшить сон Диетолог Хембри: помидоры, вишня и киви помогут лучше спать ночью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вишня, киви, арахис и помидоры помогут лучше спать ночью, пишет врач-диетолог Молли Хембри в своей статье для портала Eat This, Not That. Среди других продуктов с таким же эффектом грибы, йогурт, лосось и тыквенные семечки, добавила она.

Так, по словам эксперта, в вишне содержится главный гормон сна — мелатонин. Поэтому вишневый сок на ночь поможет даже решить проблему с частыми пробуждениями. То же самое с киви. При этом эффект от фрукта может появиться примерно через месяц его ежедневного употребления, пояснила диетолог.

Внести свой вклад в комфортный сон также могут индейка и лосось, отмечает Хембри. В индейке содержится аминокислота триптофан, которая влияет на цикл сна и бодрствования и работает как предшественник нейромедиатора серотонина. Лосось, в свою очередь, богат жирными кислотами омега-3, которые важны для сердечно-сосудистой системы, пишет врач.

С легким пробуждением по утрам поможет белок альфа-лактальбумин, который содержится в йогурте, пишет диетолог. А тыквенные семечки, по ее словам, являются источником магния и полезны для нервной системы. В помидорах, как и в вишне, содержится мелатонин, а также полезное соединение ликопин, дефицит которого нарушает сон, предупредила Хембори. Наибольшего эффекта от этих овощей можно добиться, употребляя их примерно за два часа до сна, добавила она.

Ранее врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Камиля Табеева предупредила, что перед сном лучше избегать употребления напитков и продуктов, содержащих кофеин, а также острой и жирной пищи. По ее словам, также следует исключить и продукты, способствующие частому мочеиспусканию.