Вишня, киви, арахис и помидоры помогут лучше спать ночью, пишет врач-диетолог Молли Хембри в своей статье для портала Eat This, Not That. Среди других продуктов с таким же эффектом грибы, йогурт, лосось и тыквенные семечки, добавила она.