В России за сутки скончались 279 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f73c582e-104d-11eb-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 279 человек, что на 47 человек больше, чем днём ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в России.

Общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превысило отметку в 24 тысячи.

Накануне по всей стране от коронавируса в России скончались 232 пациента, а днём ранее число жертв инфекции составило 286 человек.

Как сообщал NEWS.ru, всего за сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения COVID-19, за последние 24 часа выздоровели 8617 пациентов. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву — 4648. Следом идут Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов.

С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже поправились. Жизни 24 002 пациентов спасти не удалось.