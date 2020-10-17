В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1654 пациента

https://static.news.ru/photo/646bcda4-110b-11eb-bc48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Из московских больниц за последние сутки выписаны 1654 пациента, госпитализированных ранее с диагнозом «коронавирус», заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1654 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881, — передаёт её слова ТАСС.

Ракова отметила, что всем выздоровевшим москвичам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы, чтобы помочь другим в борьбе с COVID-19. Также переболевшие коронавирусом могут стать социальными волонтёрами.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие меры, по мнению врача-пульмонолога Александра Карабиненко, помогут защититься от COVID-19 в холодное время года.