Дольше всего в России болеют жители Новгородской области. Там средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности составляет 10,1 дня. С соответствующими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Далее по показателю следуют Вологодская (8,9), Курганская (8,7) и Еврейская автономная (8,7) области, а также Республика Марий Эл (8,3).

Вместе с тем, самые короткие сроки больничного зарегистрированы в Чечне (2,4), Севастополе (2,8), Москве (3,3), Дагестане (3,6) и Крыму (3,7).

В среднем по России один случай нетрудоспособности длится 5,8 дня.

За длительность больничных листов отвечают лечащие врачи. В то же время в регионах отличается уровень медицинской инфраструктуры и климатические особенности — всё это может влиять на показатели, отметил в разговоре с NEWS.ru сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

У нас регионы, к сожалению, неодинаковы по своей заболеваемости, по своим возможностям чисто лечебным. Это не означает, что хуже лечат. Это может означать, что меньше возможностей для оказания медицинской помощи. Бывают регионы, где, допустим, особенности климата есть, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в стране на 100 работающих граждан зарегистрировано 43 случая больничного в 2019 году. Это меньше, чем несколькими годами прежде: на 1 января 2014 года это число составляло 54,8 случая.