Учёный заявил о низкой вероятности распространения бубонной чумы в России

https://static.news.ru/photo/ea4b364a-c088-11ea-b932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

Кандидат биологических наук Александр Жигалин заявил о том, что вспышка бубонной чумы на западе Монголии не страшна жителям России.

Учитывая, что для Советского Союза чума была актуальной инфекцией, была налажена работа противочумных институтов и станций, которые до сих пор есть на Алтае, очень сильный Иркутский противочумный институт. Исследования позволили создать определенный механизм действий, если вдруг появляется очаг, — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, природные очаги есть в Туве, на Алтае и Кавказе. В случае вспышки чумы объявляется карантин и проводится вакцинация жителей, а больного изолируют от остальных. Ему дают эффективные антибиотики, которые позволяют свести смертность к минимуму, подчеркнул Жигалин.

Пару лет назад была вспышка чумы на Алтае, несколько человек заболело, но смертельных исходов не было. Сейчас какой-то большой опасности чума не представляет, — подытожил он.

Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов оценил риски распространения бубонной чумы в Москве. Он утверждает, что если своевременно выявить контактных лиц, то риск сводится к минимуму.

Как информировал NEWS.ru, из-за вспышки бубонной чумы власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии.