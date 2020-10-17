Терапевты рассказали о последствиях частого приёма жаропонижающих

https://static.news.ru/photo/32159cc4-11db-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьёзными проблемами для здоровья, предупредили врачи.

Жаропонижающие препараты оказывают влияние на работу печени, желудочно-кишечного тракта, сосудов и даже нервной системы, передаёт Ridus.

Во-первых, они гепатотоксичны (вызывают нарушение работы печени). Второе, жаропонижающие препараты действуют на желудочно-кишечный тракт при частом употреблении, особенно на стенки желудка, разъедая их и вызывая язвенно-некротические процессы, вплоть до кровотечения, — пояснила врач общей практики Лариса Алексеева.

Содержащие аспирин и парацетамол лекарства могут навредить органам ЖКТ, а ненаркотические анальгетики могут вызывать нарушения в работе нервной системы, бронхоспазмы, аллергию и влиять на способность управлять транспортным средством. Популярный препарат «ТераФлю» способен лишить человека обоняния.

Эти средства можно применять только дней пять, и то по показанию врача, потому что они вызывают спазм сосудов не только в носовых пазах, но может возникнуть и общий спазм сосудов всего организма. Кроме того, могут вызвать атрофию слизистой оболочки носовых ходов. Человек перестаёт чувствовать запахи, и потом очень сложно восстанавливать носовое дыхание, будет постоянная сильная сухость, — подчеркнула Алексеева.

Терапевт Надежда Чернышова добавила, что неслучайно в инструкциях для жаропонижающих указан срок, в течение которого их можно принимать.

Иначе начинаются обострения. Начиная от раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, то есть так можно заработать, например, гастрит, и дойти до понижения кроветворения. Можно подавить образование красных кровяных телец в крови, то есть анемия может развиться, — предупредила врач.

Медики посоветовали оставаться дома тем, кто почувствовал недомогание, так как заболевший человек не только может быть опасен для окружающих, но и вредит самому себе, так как ослабленный иммунитет получает новую атаку вирусами и состояние здоровья ухудшается.

Как писал NEWS.ru ранее, при появлении первых признаков ОРВИ, а тем более — более явных признаков COVID-19 следует сразу вызвать врача на дом, ни в коем случае не заниматься самолечением и сосчитать количество вдохов-выдохов в минуту, заявили вирусологи.