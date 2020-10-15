Спортивный врач дал советы пенсионерам по посещению фитнес-клубов

https://static.news.ru/photo/34a08ef0-0edd-11eb-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заниматься физической активностью и посещать фитнес-клубы можно в любом возрасте. Об этом заявил врач по лечебной физкультуре, профессор Евгений Ачкасов.

По его словам, пожилым людям лучше сходить на консультацию к спортивному врачу и получить от него направление. Желательно пройти геронтологическое и электрокардиографическое обследование, сдать определённые анализы и посетить терапевта, сообщает «Москва 24».

Эксперт подчеркнул, что важно следить за интенсивностью тренировок. Пенсионерам не запрещается практиковать силовые упражнения, ведь с возрастом у людей возникает нехватка мышечной массы, занятия в спортивном зале помогают её восполнить.

Сегодня есть немало программ, созданных именно для пожилых людей, — та же скандинавская ходьба. Это всё виды фитнеса. Так что подобрать подходящие варианты вполне возможно, — заявил Ачкасов.

NEWS.ru писал, что в России женщины в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет. Эксперты считают, что достигнуть такого возраста под силу любому человеку вне зависимости от пола.

Ранее итальянский геронтолог дала советы людям старше 75 лет. Доктор Сильвия Витали считает, что с этого возраста людям нужно уделять особое внимание стимуляции умственной деятельности. Хороший результат даёт переключение пенсионеров на какой-то более интересный вид деятельности.