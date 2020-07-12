Семь рек Европы оказались загрязнены масками и перчатками

https://static.news.ru/photo/2771cda8-c44f-11ea-8058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean обнаружил в семи крупных европейских реках медицинские маски и перчатки. К появлению такого мусора привела пандемия коронавируса, так как власти разных стран обязали своих граждан носить средства защиты. Сотрудники организации не исключают, что часть этих отходов уже попала в океан.

Об этом сообщили представители фонда Роми Хентингер и Мартин Хертау в эфире радиостанции France Inter. По словам Хетингер, при мониторинге рек и побережий партнёрские лаборатории фонда в Европе за последний месяц многократно обнаруживали выброшенные маски и перчатки.

Это вызывает обеспокоенность, — отметила представительница организации, добавив, что с большой долей вероятности мусор уже попал в море.

Хетингер уточнила, что маски, изготовленные из тонкого полипропилена, быстро распадутся на мелкие фрагменты. В настоящее время фонд ожидает окончательного заключения от лабораторий. В каких именно реках проводили мониторинг, ученые не сообщается, однако отмечается, что фонд занимается мониторингом таких рек, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

Мартин Хертау и Роми Хентингер — члены команды Миссии Tara, научной шхуны, которая путешествует по морям, чтобы бороться с загрязнением воды.С 2003 года фонд провёл 11 таких исследований. В 2014 году изучалось количество микропластика и его влияние на экологию Средиземного моря. Теперь исследования проходят на европейских реках.

Экспедиция с мая по ноябрь 2019 года показала наличие микропластика в 100% проб воды. То есть синтетические частицы уже не разлагаются в море под воздействием ультрафиолета и соли, как считалось ранее, сообщает радиостанция со ссылкой на слова капитана этой плавучей лаборатории Мартина Гертау.

Ранее специалисты выяснили, что большая часть микропластика, которая попадает в Мировой океан через сточные воды, является продуктом распада влажных салфеток и других средств личной гигиены, писал NEWS.ru.