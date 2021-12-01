Психолог объяснила, как распознать суицидальные наклонности у ребёнка

Дети с нарушениями психики более склонны к суицидальным мыслям , а первопричиной решения покончить с жизнью могут стать разногласия с родителями, рассказала психолог Елена Андреева. Более того, внезапная скрытность и недоверие к родителям могут быть предпосылками к надвигающейся трагедии, пишет Pravda.Ru.

Внезапная скрытность и изменение взаимоотношений с родителями. При каком-то внимательном отношении, при каких-то тёплых взаимоотношениях между родителями и ребёнком любые изменения могут теоретически напрячь, теоретически заставить подумать о том, что происходит, — уточнила Андреева.

По словам психолога, дети и подростки решаются покончить с жизнью, потому что видят в этом решение как больших проблем, так и маленьких проступков.

Наверное, может быть, потому, что подростковый возраст — это история про перестройку организма, про некоторые гормональные изменения, про поспешность решений, про более трагичное восприятие мира, возможно, — предположила эксперт.

Согласно Андреевой, доверительные отношения в семье помогут предотвратить трагедию и заметить проблемы ребёнка, пока не стало слишком поздно.

Ранее психолог Наталья Наумова поддержала идею мониторить открытые данные социальных сетей школьников. По её мнению, в этом случае учителя смогут вовремя оказать помощь учащимся, которые испытывают стресс.