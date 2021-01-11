Потерю обоняния назвали признаком неизлечимой болезни

https://static.news.ru/photo/e25fa4da-547a-11eb-8ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни.

Об этом сообщает Express. Издание со ссылкой на данные Фонда Паркинсона отмечает, что пациенты с данным недугом прежде указывали на пропадающее обоняние за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией. Причём некоторые люди перестают чувствовать запахи за десять лет до того, как у них диагностируют болезнь Паркинсона, характерную для лиц пожилого возраста.

Излечить недуг врачи пока не могут, но способны значительно улучшить качество жизни больных, а также замедлить прогрессирование болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенное потоотделение без объективных причин является одним из основных признаков дегенеративного заболевания нервной системы. Об этом заявили специалисты из Американской ассоциации болезни Паркинсона. Медики отметили, что первые симптомы развивающейся болезни, такие как потливость, пациенты могут считать не заслушивающими внимания, однако заболевание развивается постепенно.