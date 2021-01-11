Потерю обоняния назвали признаком неизлечимой болезни

Почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни.
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Излечить недуг врачи пока не могут, но способны значительно улучшить качество жизни больных, а также замедлить прогрессирование болезни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенное потоотделение без объективных причин является одним из основных признаков дегенеративного заболевания нервной системы. Об этом заявили специалисты из Американской ассоциации болезни Паркинсона. Медики отметили, что первые симптомы развивающейся болезни, такие как потливость, пациенты могут считать не заслушивающими внимания, однако заболевание развивается постепенно.