Пенсионеры смогут принять участие в испытаниях вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e286b890-ecf1-11ea-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». Эту информацию подтвердили в Минздраве.

К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено, — сообщил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

При этом в инструкции к вакцине говорится, что она предусмотрена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, отмечает информагентство. Как ранее отмечалось, от коронавируса уже привился российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ему на данный момент 74 года. При этом эксперты отмечали, что для введения вакцины людям за 60 необходимо проведение дополнительных исследований.

Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять более 40 тысяч человек.

Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Как ранее писал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.