Остеопат посоветовал «прислушиваться к телу» при выборе подушки и матраца

https://static.news.ru/photo/c840f71e-c44e-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Остеопат Владимир Животов в разговоре с журналистами дал ряд советов по тому, как стоит правильно выбирать подушку и матрац. По словам эксперта, необходимо «прислушиваться к своему телу».

Животов подчеркнул, что только у 5% людей позвоночник полностью здоров. Это люди, которые не получили родовую травму. Им можно не особенно задумываться над выбором матраца, ведь они могут спать и на твёрдых поверхностях. Остальным необходимо подходить к этому вопросу со всей серьёзностью.

Как отметил остеопат, матрац — это предмет личной гигиены, поэтому после использования его уже не получится вернуть в магазин. При выборе нужно учитывать, что он должен быть не слишком жёстким, но и не слишком мягким. Выбирать матрац, сказал эксперт, необходимо не головой. На «миллионы пружин» также не следует зацикливать внимание. Только тело человека поможет понять, подходит ему матрац или нет.

Животов подчеркнул, что полежать перед покупкой можно во всех салонах. Он посоветовал лежать на матраце и «слушать», насколько на нём приятно находиться. Во-первых, при лежании не должен проваливаться таз. Кроме того, стоит помнить, что, если твёрдость чувствуется за пять минут, значит за ночь придёт понимание — на этом матраце спать неудобно.

При правильном выборе во время лежания у человека появится ощущение, что тело растягивается, раскрывается, что ему хорошо. Проверить ощущения можно спустя дней семь.

Подушку Животов порекомендовал покупать с наполнителем из пуха.

Наилучший наполнитель для подушки — это качественный пух в хлопковом чехле из плотной ткани, называющемся наперником, с наволочкой. Подушка не должна быть туго набита. Кладите её таким образом, чтобы плечи на ней не лежали, а под шеей был небольшой валик. Подушка должна продавливаться, но не быть слишком мягкой. Должен быть баланс. Пробуете и выбираете, — приводит слова эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, специалист по фитнесу, тренер Лев Гончаров рассказал, что поездки на велосипеде — эффективный способ быстро сжечь лишний жир в организме, однако следует помнить об опасностях, которые связаны с этим видом похудения.

Он отметил, что для сжигания калорий нужно поддерживать во время поездки достаточно высокий пульс, однако при такой быстрой езде появляются риски ДТП.