Москвичам сообщат о контактах с больными COVID по СМС

https://static.news.ru/photo/8fd7b604-0edd-11eb-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если житель столицы оказался в одном месте, где необходимо использование QR-кода, и в одно время с заболевшими коронавирусом, то они узнают об этом с помощью сообщения, которое придёт на смартфон от информационной системы департамента информационных технологий. Об этом сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Информацию передаёт Департамент здравоохранения, присылая только телефон, нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID, в ДИТ (департамент информационных технологий. — прим. NEWS.ru). А ДИТ — в эту информационную систему, а система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: «Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию», — рассказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как рассказал чиновник, данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, будут храниться какое-то время в защищённой базе ЦОД департамента информационных технологий.

Посетителей московских ночных клубов и развлекательных заведений обяжут сканировать QR-коды или отправлять СМС на специальный номер 7377, чтобы в случае выявления у кого-нибудь COVID-19 оповестить других посетителей.

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека.

У 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является «рекордной» за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.

Диджей Леонид Руденко в беседе с NEWS.ru позитивно оценил решение о QR-кодах для входа в ночные клубы.