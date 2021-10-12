Минздрав опроверг информацию о начале вакцинации подростков от COVID-19

Минздрав получил многочисленные сообщения по поводу возможной вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних и сроков, когда станет доступен специальный препарат. В ведомстве подчеркнули, что появившаяся в ряде СМИ информация о якобы принятых решениях о начале вакцинации подростков не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе Минздрава.

В связи с общим ростом заболеваемости COVID-19, в том числе среди подростков, мы получаем многочисленные обращения относительно возможности вакцинации несовершеннолетних и сроков, когда станет доступна специальная вакцина. Препарат «Гам-Ковид-Вак М», разработанный центром имени Гамалеи для применения у подростков в возрасте 12-17 лет, в настоящее время проходит экспертизу, результаты которой мы ожидаем в ближайшие две недели. По результатам экспертизы будет приниматься решение о её государственной регистрации, — добавили в Минздраве со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Вакцина «Спутник V» для подростков 12–17 лет будет вводиться дважды, но концентрация уменьшена в пять раз, заявил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. В августе учёный рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках. По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) особенно сильный иммунный ответ. Вторая тоже не имеет серьёзных побочных эффектов, но может вызывать температуру в пределах 37,5°.

Ранее Pfizer и её немецкий партнёр BioNТech заявили, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.