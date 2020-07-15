Курильщики сигарет оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем вейперы

https://static.news.ru/photo/b26da9c2-c684-11ea-9204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курящие люди больше подвержены риску заражения коронавирусом. Однако те, кто предпочитает сигареты, оказались уязвимее любителей вейпов. К такому выводу пришли американские медики и молекулярные биологи под руководством доцента Калифорнийского университета в Сан-Диего Вега Онгкеко.

Разобраться во влиянии курения на организм группу исследователей побудила противоречивая информация, которая появилась в большом количестве в СМИ, научной периодике и электронных библиотеках после начала вспышки коронавирусной инфекции. В одних материалах утверждалось, что курение повышает риск заражения вирусом SARS-CoV-2, более известным как COVID-19, а также делает более вероятным появление тяжёлых форм заболевания. Авторы других материалов делали противоположные выводы.

И в том, и в другом случае медики объясняли это тем, что в лёгких курящих и некурящих людей содержится разное количество рецепторов ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки человека. В ходе изысканий американские медики и молекулярные биологи нашли возможное объяснение этому, передаёт ТАСС со ссылкой на предварительные результаты изысканий, опубликованные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Специалисты проследили за тем, как разные источники никотина — в том числе традиционные и электронные сигареты — влияют на работу клеток лёгких. Для этого они изучили, насколько сильно концентрация молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), связанных с синтезом белков, различается в клетках лёгких некурящих людей, вейперов и любителей обычных сигарет. Исследователи изучили, как менялся уровень активности ACE2 и других участков ДНК, непосредственно связанных с работой этого рецептора.

Наблюдения подтвердили, что любое курение повышает риск появления хронических воспалений в лёгких. Вместе с тем, выяснили учёные, пары никотина, которые используются в устройствах для вейпинга, не повышают активность ACE2 и связанных с ним генов и не приводят к тому, что на поверхности клеток увеличивается количество этих рецепторов. При этом табачный дым, наоборот, действовал на органы дыхания именно таким образом.

Всё это, посчитали исследователи, свидетельствует о том, что разные типы курения по-разному влияют на подверженность коронавирусу. Такие данные, уверены авторы экспериментов, следует учитывать при изучении взаимосвязи курения и заражений COVID-19 и при прогнозировании дальнейшего распространения инфекции.

Вместе с тем, как подчёркивает ТАСС, отчёт группы учёных не рецензировали независимые эксперты и не вычитывали редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к сделанным выводам рекомендуется относиться осторожно.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Дёмин сообщил, что вода способна помочь курильщику избавиться от вредной привычки, поскольку не только вымывает из организма ядовитые вещества, но и не даёт ему предаваться пагубной привычке. Кроме того, отметил специалист, вода избавляет от головной боли, которая возникает у бросившего курить человека в первые недели.