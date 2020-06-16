Профессор рассказал о пользе воды для бросающих курить

https://static.news.ru/photo/e8565a28-b03d-11ea-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Вода способна помочь курильщику избавиться от вредной привычки, поскольку не только вымывает из организма ядовитые вещества, но и не даёт ему предаваться пагубной привычке. Об этом заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Андрей Демин.

Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить, — отметил медик в интервью радио Sputnik.

По мнению Демина, вода также помогает избавиться от головной боли, которая возникает у бросившего курить человека в первые недели. Дополнительное количество воды поможет в ситуации, когда в организме не хватает никотина.

Кроме того, бросивший курить человек, рискует набрать лишний вес. Опять же здесь поможет вода, которая ускоряет обмен веществ в организме, считает профессор.

В этом случае необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду. Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного, — уверен специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные установили связь между потреблением никотина и распространением метастаз в мозг онкобольного. Отказ от курения в пользу никотиновых пластырей или жвачки не оказался для пациентов с раком лёгких безопаснее сигарет. Никотин проникая во вспомогательные ткани мозга, перенастраивает клетки так, что организм перестаёт уничтожать метастазы и помогает раковым клеткам выживать.