Дефицит микроэлемента йода в организме женщины — опасное состояние, которое может обернуться снижением интеллекта у её будущего ребёнка и другими серьёзными проблемами со здоровьем малыша. Об этом рассказала в беседе с News.ru директор Института клинической эндокринологии, академик РАН, профессор Галина Мельниченко. Небольшой недостаток биологически значимого элемента часто остаётся незамеченным, но последствия у него — весьма серьёзные.

Если человек употребляет менее 30 микрограмм (мкг) йода в сутки, у него формируется грубый йододефицит, он часто приводит к гипотиреозу. Такое состояние проявляется вялостью, медлительностью, снижением работоспособности и быстрой утомляемостью, сонливостью. При употреблении йода выше 30 микрограмм, но ниже положенных 150, щитовидная железа адаптируется. Человек может не догадываться, что у него йододефицит. Галина Мельниченко директор Института клинической эндокринологии, академик РАН, профессор

Скрытый враг проявляет себя, когда женщина беременеет. Недостаток йода в её организме негативно сказывается на развитии нервной системы плода. Дети у таких матерей рождаются со сниженным интеллектом. Чем сильнее выражен дефицит йода у женщины, тем более заметны интеллектуальные нарушения у её ребенка.

Так у матерей с выраженным гипотиреозом (заболевание, обусловленное снижением функции щитовидной железы и недостаточностью выработки ею гормонов) появляются на свет дети с серьёзными интеллектуальными нарушениями — вплоть до кретинизма и умственной отсталости. У женщин с лёгким йододефицитом рождаются дети со сниженным интеллектом. По словам, Галины Мельниченко, таких в современной системе образования большинство.

В век высоких технологий у нас средний коэффициент интеллекта (IQ) у школьников 95 баллов, это мало. За 100 баллов мало кто переваливает. В среднем наблюдается снижение интеллекта на 10–15 пунктов. Часто оно сопровождается ещё девиантным поведением (не соответствующим требованиям социальных норм. — News.ru), — рассказывает директор Института клинической эндокринологии, академик РАН, профессор Галина Мельниченко.

Дефицит йода у матери также грозит её ребенку другими серьёзными последствиями. У таких детей чаще диагностируется зоб — стойкое увеличение щитовидной железы, не связанное с воспалением или злокачественным ростом. Сейчас, по данным профессора, в некоторых возрастных группах зоб прощупывается у 80% людей.

Зоб — это опасное для организма состояние, которое приводит к затруднению при глотании и дыхании. У больных наблюдается изменение голоса, кашель, возможны приступы удушья. Иногда это состояние проводит к присоединению инфекционных заболеваний, пневмонии, поражению сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

Профессор Галина Мельниченко затруднилась назвать точные цифры, у скольких процентов россиян наблюдается дефицит йода. Но она отметила, что это состояние характерно даже для жителей приморских регионов, где доступнее богатые йодом продукты — рыба, морепродукты, морская капуста.

Klaus Wagenhäuser/imageBROKER.com/Global Look Press

Старший научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ирина Кобелькова озвучила точные данные: более 60% населения России страдает йододефицитом.

Сегодня многие производители добавляют йод в продукты питания. На прилавках есть йодированная соль, хлебобулочные изделия, сахар и даже яйца. Но эксперты убеждены — их гораздо меньше, чем необходимо населению России. Сейчас в России нет законов, которые обязывали бы выпускать йодированные продукты.

В Минздраве находится в разработке федеральный законопроект «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода». В нём прописано обязательное йодирование всей соли, которая продаётся в магазинах. А также её добавление во все пищевые продукты, в том числе в хлебобулочные изделия.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, во время обсуждения законопроекта на тематической площадке Общероссийского народного фронта, отметил, что вступление в силу законопроекта предполагается «пошагово».

Сначала вступает в силу часть, которая касается хлеба (йодирование всех хлебобулочных изделий. — News.ru), в качестве предлагаемого срока — 1 июня 2020 года, затем вступает в силу часть, которая касается потребительской соли <...> И лишь затем в 2022 году вступление в силу тех требований, которые касаются использования соли в промышленности. Олег Салагай заместитель министра здравоохранения

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что закон «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» «уже перележал» и затягивать с его принятием больше не стоит.