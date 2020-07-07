Инфекционист оценил риски распространения бубонной чумы в Москве

https://static.news.ru/photo/88d76f88-c07d-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Иван Коновалов оценил риски распространения бубонной чумы в Москве. Вспышка заболевания была зафиксирована в Монголии и Китае.

В наши дни вспышки чумы возникают, как правило, при инфицировании человека в природных очагах, поскольку чумная бактерия Yersinia pestis через укусы блох передается и сохраняется в разных животных, например, грызунах, которых могут употреблять в пищу без термической обработки. В таком случае можно заразиться, при прямом контакте с кровью и при употреблении в пищу мяса и крови, — цитирует Коновалова KP.RU.

По его словам, в Монголии заболевание могло распространиться из-за традиционного промысла на сусликов. На территории России также иногда бывают вспышки чумы. Они связаны с традициями некоторых народов поедать сырое мясо животных.

На сегодняшний день существует вакцина от возбудителя чумы. В отдельных регионах ей прививают людей из группы риска. К примеру, охотников и учёных. По мнению Коновалова, предотвратить заболевание можно избегая контакта с кровью и сырым мясом животных.

Чума не умеет ходить, распространение инфекции происходит через контакт с источниками инфекции: ими являются зараженные животные, люди или блохи. Самые быстро перемещающиеся из этой когорты – люди, именно поэтому требуется своевременное выявление контактных лиц, заболевших и проведение противоэпидемических, в том числе карантинных мероприятий, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что из-за вспышки бубонной чумы власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии.