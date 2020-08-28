Невролог рассказала об опасности ночных судорог

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Далеко не во всех случаях судороги во время сна могут быть признаком заболеваний, сообщила невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik. Однако некоторые проявления непроизвольного сокращения мышц могут свидетельствовать об отклонениях, отметила она.

Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это однократное или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. <...> Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит, — рассказала врач, уточнив, что таким образом вероятнее всего организм сбрасывает накопившееся за день напряжение.

Специалист добавила, что часто пациенты, которые к ней обращаются, путают судороги с синдромом беспокойных ног, когда человеку сложно долго оставаться в состоянии покоя, и периодически может возникать желание встать и походить, в том числе ночью.

Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса потребляет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают, — констатировала медик, подчеркнув, что такие проблемы чаще всего решаются корректировкой питания и режима сна.

Однако если подобные меры не помогают, а число непроизвольных сокращений мышц случается более двух раз подряд, то здесь уже можно говорить о признаках заболевания, с которым следует обратиться к врачу.

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