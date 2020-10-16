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Здоровье

Больницы Москвы за сутки выписали 2 тысячи пациентов после лечения от COVID

09:42, 17 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве вылечили две тысячи пациентов с диагнозом «коронавирус», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227, — приводит её слова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко допускает возможность повторного заражения COVID-19, хотя число таких случаев очень мало.

14 октября Минздрав России зарегистрировал ещё два препарата «Ремдесивира» для лечения COVID-19. В тот же день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции.

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