Больницы Москвы за сутки выписали 2 тысячи пациентов после лечения от COVID

https://static.news.ru/photo/b6f00a9e-1044-11eb-813e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За последние 24 часа в Москве вылечили две тысячи пациентов с диагнозом «коронавирус», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227, — приводит её слова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко допускает возможность повторного заражения COVID-19, хотя число таких случаев очень мало.
14 октября Минздрав России зарегистрировал ещё два препарата «Ремдесивира» для лечения COVID-19. В тот же день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции.
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