Больницы Москвы за сутки выписали 2 тысячи пациентов после лечения от COVID

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что нельзя утверждать о невозможности повторного заражения коронавирусом, так как такие случаи фиксировались, пусть их число и было очень мало.

Единичные наблюдения есть. А раз есть единичные наблюдения, то, наверное, отрицать этот факт сложно. Другое дело, что все эти случаи на руке помещаются, поэтому настолько ли это выраженная клиническая проблема,...