https://static.news.ru/photo/64ef9b08-ad29-11e9-996b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.4. Разработчики добавили возможность переносить данные и настройки по беспроводной сети напрямую со старого iPhone на новый.

Процесс станет доступен пользователям во время начальной настройки телефона. Нововведение будет полезно тем, у кого заполнено пространство в iCloud и недостаточно места для полного резервного копирования.

Apple также сообщила об исправлении системы безопасности для программы «Рация» на Apple Watch — разработчики восстановили её функциональность. В середине июля компания отключила приложение на «умных» часах из-за неустановленной уязвимости, которая позволяла прослушивать iPhone другого пользователя без его согласия.

Ранее News.ru сообщил, что Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.