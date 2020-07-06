Эксперты назвали самый выгодный по цене смартфон

https://static.news.ru/photo/4f9c3490-c011-11ea-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики агрегатора по продаже телефонов SellCell проанализировали рынок смартфонов и назвали самый выгодный для продажи смартфон.

По данным американской компании, наиболее выгодно продать телефон iPhone XS Max от Apple. Смартфон потерял 57% от первоначальной стоимости. Следом идут iPhone XS (56%) и XR (53%), сообщает Lenta.ru.

Кроме того, аналитики назвали наименее выгодные для продажи смартфоны. В список вошли: Samsung Galaxy S9+, Galaxy S9 и Galaxy Note 9. Отмечается, что устройства почти обесценились, потеряв более 70% от первоначальной стоимости.

Также специалисты сервиса призвали отказаться от продажи поддержанных G V40 ThinQ и G7 ThinQ — они потеряли более 80%.

Аналитики отметили, что выгоднее всего продавать устройства Apple и Samsung. Смартфоны этих компаний меньше всего теряют в цене. При этом, владельцы телефонов и планшетов Apple часто продают свои девайсы в хорошем состоянии, так как хотят купить более обновлённую модель.

Специалисты сообщили, что цена на поддержанные устройства зависит от внешнего состояния и того, насколько износился аккумулятор. Помимо этого, существуют и другие факторы снижения цены.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появился сервис лизинга iPhone. Теперь россияне могут арендовать смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.