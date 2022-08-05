Затерянный полуостров: чем живет футбол в Крыму и какие у него перспективы? Команды не могут интегрировать в российский чемпионат, но и в местном первенстве есть, на что посмотреть

Вот уже восемь лет профессиональный футбол в Крыму находится в непонятном статусе. Местную федерацию не принимает в свой состав Российский футбольный союз (РФС), а потому крымские клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой организации. Футбол варится на полуострове в собственном соку, а в местном чемпионате умудряются раскрываться игроки, которые затем блещут в РПЛ. Рассказываем подробнее о специфике крымского чемпионата и перспективах интеграции футбола в регионе в систему РФС.

Традиции и инновации

До известных событий весной 2014 года в чемпионате Украины на постоянной основе играла симферопольская «Таврия». В 1992 году команда и вовсе стала первым победителем первенства страны, после чего была крепким середняком. В 2010-м симферопольцы взяли Кубок Украины, но спустя четыре года команда со славной историей и довольно приличной армией болельщиков прекратила свое существование.

На обломках старой «Таврии» возникло две новых: одна под названием «ТСК-Таврия» стремилась интегрироваться в российский футбол. Другая под старым неймингом возродилась в Херсонской области, поиграла в низших украинских дивизионах, а после 24 февраля этого года прекратила существование.

ТСК же вместе с «Севастополем», и ялтинской «Жемчужиной» в 2014 году успели заявиться в ПФЛ и провели там непродолжительное время. На интеграцию крымских команд в российский футбол быстро наложил вето УЕФА, а у РФС просто не было выбора: игнорирование требований европейской организации привело бы к жестким санкциям: бан России в международном футболе состоялся бы гораздо раньше.

В итоге в 2015 году УЕФА инициировал создание Крымского футбольного союза (КФС) и местного профессионального чемпионата, который стартовал летом того же года. УЕФА изначально даже обещал финансово помогать КФС и подумать над предоставлением места победителю крымского чемпионата в еврокубках, но дальше обещаний дело не пошло.

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Специфика чемпионата

С 2015 года и по настоящее время крымский футбол довольно специфичен. Местная федерация не является членом ни РФС, ни УЕФА, а потому клубы не могут рассчитывать на попадание в еврокубки. В местном чемпионате восемь команд, которые играют между собой в четыре круга. Занимающий последнее место напрямую вылетает в любительскую лигу, а клуб, ставший седьмым, играет стыковые матчи с претендентом на попадание в премьер-лигу.

О специфике местного турнира NEWS.RU рассказал воспитанник московского «Локомотива» Янис Линда. Защитник имеет богатый опыт выступлений в ПФЛ, а также несколько лет поиграл в Крыму за ялтинский «Инкомспорт» и «Крымтеплицу» из ПГТ «Молодежное».

Проблемы со стадионами есть у трех-четырех команд, остальные арены отлично оборудованы, стадионам той же «Таврии» или «Севастополя» могут позавидовать многие клубы ФНЛ. Кстати, на матчах этих команд всегда много болельщиков, еще очень любят футбол в Керчи и Евпатории. Хоть чемпионат Крыма и варится в собственном соку, интерес у людей есть. Еще хочу отметить качество полей — оно везде на очень высоком уровне. За все время выступлений в Крыму у меня не было ни одной мышечной травмы. Ну и ездить далеко на матчи не нужно, все рядышком, — рассказал Линда.

По словам игрока, уровень футбола в крымской премьер-лиге не стоит недооценивать. Линда отметил, что некоторые из его бывших одноклубников сейчас выступают в РПЛ, ФНЛ, а также высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.

Существует миф о том, что ехать играть в Крым — последнее дело, но могу сказать, что даже средние крымские команды могут на равных конкурировать с клубами ПФЛ, причем идти там на достаточно высоких местах. А у «Таврии», «Севастополя» и «Крымтеплицы» есть все, чтобы играть в ФНЛ. Уверен, что если Крым станет частью российского футбола, там захотят играть очень многие из тех, кто сейчас выступает в первом и втором дивизионах, — отметил Линда.

Рекордсменом по числу побед в чемпионате Крыма является «Севастополь», который брал титул три раза. По два чемпионства в активе «ТСК-Таврии» и «Евпатории». Помимо чемпионата, в Крыму каждый сезон разыгрывается Кубок, а победители двух турниров ежегодно встречаются в матче за Суперкубок.

Фото: ФК «Севастополь» Матч «Крымтеплица» -«Севастополь»

В развитие крымского футбола активно вкладываются бюджетные деньги. Экс-президент КФС Юрий Ветоха рассказывал о том, что с 2015 года на полуострове уложили полторы сотни мини-полей с искусственным покрытием, а также построили семь полноценных полей по федерально-целевой программе. Серьезно увеличилось и количество детских футбольных школ.

На бумаге все выглядит оптимистично, вот только карьерные перспективы у выпускников этих школ туманные. УЕФА признает Крым особой территорией со специальным статусом, а выступающих в местном чемпионате футболистов союз не считает ни россиянами, ни украинцами. Кроме того, Крым не подключен к Transfer Matching System — международной системе, которая регистрирует переходы игроков между клубами. Из-за этого командам не только затруднительно зарабатывать на трансферах, но и невозможно рассчитывать на участие в еврокубках. Хотя российские команды с материка с недавних пор находятся в похожих условиях.

Янис Линда также высказался о зарплатах футболистов в Крыму. Игрок отказался называть конкретные цифры, но отметил, что примерно столько же получают в ПФЛ.

Огромных контрактов нет, но и не за две копейки туда приезжают играть. Есть премии, штрафы, все как в профессиональном российском футболе, — заявил защитник.

От себя можно добавить, что в ПФЛ (Второй российский дивизион) футболисты могут зарабатывать в районе 70-100 тысяч рублей в месяц, что для Крыма — отличные деньги. Хотя уже и не такие существенные, какими могли быть несколько лет назад.

А ощущения от просмотра матча чемпионата Крыма в Керчи остались двоякие. С одной стороны навеяло ностальгией, ты словно попал в СССР, хотя никогда там не жил: билет стоит 100 рублей, купить его можно только в кассе стадиона, люди на трибунах щелкают семечки и громко обсуждают происходящее на поле. Фанатской поддержки почти нет, за исключением группы молодежи — человек 20-30, кто пытался «заряжать» кричалки, наподобие тех, что мы слышим на матчах РПЛ. Уровень конкретно на том матче, который довелось увидеть, был не выдающийся, но и играть днем в 35-градусную жару — не так уж легко. Там бы и командам мирового класса было бы сложно показывать высокие скорости.

Дотянуться до звезд

Несмотря на все сложности и препятствия, в РПЛ громко заявили о себе как минимум два футболиста, которые делали первые шаги в профессиональном футболе именно в Крыму. Прежде всего, это фланговый игрок московского «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич.

Уроженец Симферополя начинал карьеру в местном чемпионате, профессионально играл в мини-футбол, а в 2018 году оказался в тульском «Арсенале». Там Хлусевич по-настоящему раскрылся, получил приглашение в молодежную сборную, а затем перешел в «Спартак». Игрок потихоньку становится очень важным футболистом для красно-белых: Хлусевич может одинаково успешно действовать на обоих флангах защиты и полузащиты, имеет большое количество игрового времени и отметился двумя голевыми передачами в трех матчах нынешнего чемпионата.

Имя форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого стало известно широкому кругу поклонников российского футбола только в этом сезоне. После нескольких лет выступлений за «Крымтеплицу» земляк Хлусевича отправился покорять ФНЛ в «Иртыш», а оттуда перешел в более статусный «Оренбург». Вместе с командой он завоевал путевку в РПЛ, а звездный час Сычевого настал в матче против «Урала» во втором туре нынешнего сезона.

Форвард вышел на поле во втором тайме и за полчаса оформил хет-трик. Пока это очень яркая, но разовая вспышка: в остальных двух матчах Сычевой не блистал. Но три гола за тайм в его исполнении болельщики «Оренбурга» запомнят надолго.

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Перспективы признания

После отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований призывы включить Крымский футбольный союз в состав РФС начали звучать с новой силой. Сторонники такой позиции аргументируют ее тем, что хуже уже не будет. Однако в самом РФС пока не собираются идти на радикальный шаг. Исполняющий обязанности главы РПЛ и член исполкома союза Александр Алаев недавно четко заявил о том, что в ближайшее время крымские команды вряд ли смогут интегрировать в систему профессионального российского футбола из-за боязни РФС потерять членство в ФИФА и УЕФА.

На данный момент РФС остается полноправным членом международных футбольных организаций, хоть и клубы вместе со сборными находятся в тотальном бане. Нарушение запрета ФИФА и УЕФА на интеграцию крымского футбола в систему РФС еще больше осложнит и без того мрачную ситуацию.

Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав, — рассказывал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Так что КФС нужно надеяться скорее не на РФС, а на смягчение позиции по крымскому вопросу международных футбольных федераций. Хотя всем понятно, что надеяться на это сегодня сложно как никогда.