В ФК «Томь» отреагировали на информацию о назначении Кержакова тренером

https://static.news.ru/photo/89bd5de8-f27a-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В футбольном клубе «Томь» опровергли информацию о назначении старшего тренера юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александра Кержакова наставником томской команды, выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Никто «железно» ни о чём не договаривался. Это пока непроверенные слухи. Я даже не могу сказать, ведутся ли переговоры, у нас пока нет комментариев от генерального директора. Мы так же, как и вы, смотрим новости и видим слухи, но конкретики нет, — сказали корреспонденту NEWS.ru в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-игрок петербургского «Зенита» возглавит «Томь».

7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Томь», набрав в семи матчах два очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем матче томский клуб на своём поле встретится с ивановским «Текстильщиком» (9 сентября).

Футболист Александр Кокорин не покинет московский «Спартак» в текущее трансферное окно и будет выступать за «красно-белых» до чемпионата Европы, который перенесён на 2021 год, ранее писал NEWS.ru.