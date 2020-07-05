Умер призёр чемпионата Европы по футболу 1972 года Трошкин

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Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Трошкин скончался на 73-м году жизни.

Сегодня не стало выдающегося украинского футболиста, игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина, — сообщила пресс-служба сборной Украины среди ветеранов.

Трошкин выступал в донецком «Шахтёре», «Днепре», а также киевских СКА и «Динамо». В составе последнего он стал победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, Трошкин трижды был включён в список 33 лучших футболистов СССР (1974, 1975, 1976).

С 1992 по 1996 год Трошкин был тренером молодёжной сборной Украины, также он работал в Федерации футбола Украины.

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